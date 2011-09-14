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Dünya

Hollywood'un en çok kazananı ''Tyler Perry'' LOS ANGELES (A.A)

14 Eylül 2011 07:53

-Hollywood'un en çok kazananı ''Tyler Perry'' LOS ANGELES (A.A) - 14.09.2011 - ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Tyler Perry, 130 milyon dolarlık geliriyle geçen yıl Hollywood'un en çok kazananı oldu. Eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıklayan Forbes.com, ABD'nin Atlanta kentinde kendine ait film ve televizyon stüdyosu bulunan Tyler Perry'nin, 2010 yılının Mayıs ayından 2011'in aynı ayına kadar kazandığı 130 milyon dolarla sektörün en çok kazanan ismi olduğunu duyurdu. Perry, 2005 yılında çıkış yaptığı ''Diary of a Mad Black Woman'' adlı film ve ''Tyler Perry's House of Payne'' adlı TV şovu ile tanınıyor. Forbes'un listesinde Perry'i, 113 milyon dolarlık geliriyle ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer izliyor. Listenin üçüncü sırasında ise geçen yıl 107 milyon dolar kazanan yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg yer alıyor.   Eğlence sektörünün en çok kazanan diğer isimlerinden bazıları ve gelirleriyse şöyle:  ''Müzisyen Elton John (100 milyon dolar), TV kişiliği ve müzik yapımcısı Simon Cowell (90 milyon dolar), yazar James Patterson (84 milyon dolar), ''Dr. Phil'' adlı TV programıyla tanınan psikolog Phil McGraw (80 milyon dolar), oyuncu Leonardo DiCaprio (77 milyon dolar), radyocu Howard Stern (76 milyon dolar) ve golf oyuncusu Tiger Woods (75 milyon dolar).

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