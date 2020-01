Hollywood'u ateşe verdiler

T24 - Hollywood’da ünlülerin oturduğu bölgeyi kundaklayan kimliği belirsiz kişiler 21 bina ve aracı ateşe verdi. Yangınlar güçlükle söndürüldü, 2 kişi gözaltında...





Dünyanın sinema merkezi Hollywood’un zengin sakinleri perşembe gününü cumaya bağlayan gecede, korku dolu 5 saat geçirdi.



Kimliği belirsiz saldırganlar, 5 saat içinde 21 bina ve otomobili ateşe verdi. Saldırganlar, The Doors’un solisti Jim Morrison’un eski evini de hedef aldı. Kundaklamalar sırasında Hollywood sakinleri sokaklara döküldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangını söndürmek ve can kaybını önlemek için saatlerce çalıştı. Bir itfaiyecinin yaralandığı yangında can kaybı yaşanmadı.



Evlerin boşaltıldığı kabus dolu saatlerin sonunda 2 şüpheli kişi gözaltına alındı. Polis saldırganlarla ilgili bilgi getirenlere 35 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Yangın sonucunda, evlerde ve araçlarda toplam 350 bin dolarlık hasar meydana geldi. Los Angeles polisi olayla ilgili, “Çok zor ve uzun bir gece oldu” açıklamasını yaptı. Los Angeles Belediye Başkanı Antonio Villaraigosa ise “Şükürler olsun ki kimse ne ciddi bir şekilde yaralandı ne de hayatını kaybetti” dedi. Batı Hollywood Belediye Başkanı John Duran ise, “Kundaklamaların yaşandığı bölge Los Angeles ve Batı Hollywood’un en yoğun bölgesi. Çok fazla insan yaşıyor. Eğer yangın kontrolden çıksaydı onlarca yaşama mal olabilirdi” diyor.