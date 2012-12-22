Hollywood ünlüleri 'silaha hayır' dedi

Beyonce, Jennifer Aniston gibi dünyaca ünlü isimler ABD'de silahsızlanmaya destek vermek için kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Connecticut eyaletindeki Sandy Hook ilkokulunda Adam Lanza (20) adlı kişi tarafından saldırı gerçekleşmişti.

Lanza, 20'si çocuk, 26 kişiyi öldürmesinin ardından yaşamına son vermişti.

Cenaze definleri sürerken ülkede silahsızlanmaya destek veren binlerce kişi eylem yapmaya başladı.

Hollywood'un ünlü isimleri de, "Yasadışı silahlara karşı valiler" adlı grubun kampanyasına katılarak tepkilerini gösterdi.

1,5 dakika süren klipte ABD'de bugüne kadar yaşanan okul katliamlarını hatırlatan ünlüler izleyicilere "Daha kaç okul?", 'Daha çok sınıf?", 'Daha kaç sinema?" gibi sorular yöneltti.



