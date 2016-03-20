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Dünya

Hollywood tabelasının yakınlarında kafatası bulundu

Dört yıl önce meydana gelen olayla ilgili Gabriel Campos-Martinez, 2014’te cinayetle suçlanmıştı

20 Mart 2016 19:04

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Hollywood tabelasının yakınlarında kafatası bulunduğu bildirildi. Kafatasının birkaç yıllık olduğu düşünülüyor.

CNN’in haberine göre, polis, kafatasının bölgede yürüyüş yapan iki kişi tarafından bulunduğunu açıkladı. Associated Press’e konuşan Teğmen Ryan Schatz, herhangi başka bir vücut parçasının bulunmadığını belirtirken, yetkililerin bölgeyi kapadığını ve delil aradığını söyledi.

Kafatasının bulunduğu bölge, dört yıl önce kesik baş bulunan bölgenin yakınlarında yer alıyor. Dört yıl önce meydana gelen olayla ilgili Gabriel Campos-Martinez 2014’te cinayetle suçlanmış ve geçen yıl suçlu olduğu duyurulmuştu.

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Gabriel Campos Martinezhollywoodkafatasıcinayet

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