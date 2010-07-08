Hollywood starları'ndan İsrail'e protesto

T24-

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN TEPKİSİ



Türkiye ve İsrail'in yeni arabulucusu Esad mı?

'Gazze filosu yolcuları örgütlere üye' iddiası

'Obama teslim bayrağı çekti'

GEMİLER SORUŞTURMA SONUNA KADAR TUTULACAK

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösteren kesimlere Hollywood'un tanınmış isimleri de katıldı. Dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip ünlü oyuncular Meg Ryan ve Dustin Hoffman'ın, 31 Mayıs'taki saldırının ardından Kudüs Uluslararası Film Festivali'ne katılmaktan vazgeçtikleri bildirildi. Festivalin organizatörlerinden Yigal Molad Hayo, yaşanan durumu "Olayların yaşandığı 31 Mayıs tarihine kadar Ryan ile sürekli iletişim halindeydik. Kendisi festivale katılacağını söylüyordu. Ancak saldırının ertesi günü bize bir e-posta yollayarak katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. Kararına gerekçe olarak yoğun programını gösterse de, ben iptalin yaşanan üzücü olaylardan kaynaklandığını düşünüyorum" sözleriyle anlattı.Hayo, Yahudi olduğu bilinen ünlü oyuncu Dustin Hoffman'ın ise benzer şekilde gemi saldırısının ardından kendileriyle iletişimi kopardığını ifade etti. Diğer yandan Monaco Prensi Albert'in de film festivaline gelmekten son anda vazgeçtiği bildirildi. Daha önce festival kapsamında annesi efsanevi oyuncu Grace Kelly için düzenlenecek özel geceye katılacağını duyuran Prens Albert'in iptal kararında politik sebeplerin etkili olduğu sanılıyor.Prens'e ülkesinde "Şu an İsrail'i ziyaret etmek için doğru bir zaman değil" şeklinde baskı yapıldığını öne süren festival yetkilileri, "Monaco bankalarında Körfez ülkelerinden çok sayıda üst düzey yatırımcının banka hesapları bulunuyor. Prens Albert büyük ihtimalle onların tepkisini çekmek istemediği için İsrail'e gelmekten vazgeçti" şeklinde konuştu. Bugün başlayacak 27'nci Kudüs Uluslararası Film Festivali'ne dünya genelinden yaklaşık 150 oyuncu, yönetmen ve prodüktör katılacak. Yabancı filmlerin yanı sıra İsrail yapımı 50 kadar filmin ilk kez gösterileceği festivalin, 70 binin üzerinde seyirci çekmesi bekleniyor. Festivalde Türk yapımı "Kars Öyküleri" filmi de gösterilecek.İsrail'deki yardım kuruluşu Maden David Adom'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Noam Yifrach'ın, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'ye, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırıda yaralananların Türkiye'ye getirilme sürecindeki işbirliğinden ötürü teşekkür mektubu gönderdiği bildirildi. Türk Kızılayı da, İsrail müdahalesinin ardından hızla harekete geçtikleri ve İsrail'deki ''Maden David Adom'' yardım kuruluşu ile işbirliği içinde, yaralıların Türkiye'ye getirildiğini belirtti.ABD'ninisteksizliğine karşın, merkezi Cenevre'de olan BM İnsan Hakları Konseyi'nce "Gazze filosu" baskını soruşturacak komisyonunun dün çalışmalarına başladığı bildirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başkanı tanınmış Kanadalı uluslararası hukuk uzmanı Phillipe Kirsch'in başkanlığındaki komisyonun, Washington'un Ortadoğu barış sürecini canlandırmaya çabaladığı bu dönemde faaliyete geçmesinin eleştirilere yol açtığını yazdı. Konsey, komisyonun kurulmasını baskından 48 saat sonra vermişti. Baskında 9 Türk'ün ölümünü araştıracak olan komisyonun başkanı Kirsch'in geçmişte savaş suçları ve denizdeki terörizmine ilişkin uluslararası soruşturmalarda rol aldığına dikkat çekildi.SuriyeDevlet Başkanı Beşar Esad'ın, Türk-İsrail krizinin giderilmesi yönündeki uyarısı, İsrail'de "sürpriz" etkisi yaptı. Haaretz editörü Aluf Benn, "Haftanın adamı" ilan ettiği Esad için "Dengeli tutumu sürpriz oldu. İsrail'e küfür etmek yerine sorumlu bir komşu gibi atışmayı yatıştırmaya çalıştı" yorumunu yaptı. Gazze krizinden önce Türkiye, Suriye ve İsrail arasında aracılık yaparken, şimdiyse Suriye'nin Türkiye ve İsrail arasında aracılık yapması dikkat çekiyor.Mayısayının son gününde kanlı baskına uğrayan "Mavi Marmara" gemisindeki yolcuların büyük bir çoğunluğunun "İslamcı örgütler üyesi Türk vatandaşları" olduğu öne sürüldü. İsrail'deki İstihbarat, Terör ve Enformasyon Merkezi (MALAM) yayımladığı raporda, operasyon sırasında yaralanan 53 yolcudan 37'si de, "İHH veya buna yakın Türk örgütleri üyesi" nitelemesi yapıldı. Ağır yaralanan biri hariç 23 Türk'ün gemiye "Anadolu"da bindikleri de ileri sürüldü.WashıngtonPost gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'ın kınamasına rağmen İsrail'de yeni inşaatlara izin veren ve yardım gemilerine karşı ABD'nin 'itidal' uyarısına aldırmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "teslim bayrağı" çektiği savunuldu. Köşe yazarı Dana Milbank, yazısında, "Netanyahu'nun Obama'yı ziyaretinin gerçek önemini ifade etmek için, Beyaz Saray'a ABD bayrağı yerine beyaz teslim bayrağı çekebileceği" ifadesini kullandı.İsrail, soruşturmasını tamamlayıncaya kadar Gazze'ye yardım götüren 6 gemiyi teslim etmeyeceğini bildirdi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Şlomo Dror, komisyon üyelerinin gemileri teftiş etmek isteyebileceklerini söyledi. Sözcü, soruşturma sonuçlanıncaya kadar "bu gemilerle ilgili bir şey yapılmayacağını" belirtti.