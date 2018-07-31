Hollywood 'ırk' ve cinsiyet eşitliğinde mesafe katedemedi

ABD film endüstrisinde ırk ve cinsiyet çeşitliliğini ele alan yıllık rapor, Hollywood'un 2017 yılında kadınların ve farklı etnik kökenlilerin perdedeki temsili bakımından ilerleme kaydetmediğini ortaya koydu. Geçen yılın en çok izlenen 100 filmdeki diyaloglu rollerin yüzde 70,7'si beyaz, 12,1'i siyahi, yüzde 11'i Hispanik ve Asyalı karakterlerdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kaliforniya Üniversitesine bağlı 'Annenberg Çeşitlilik İnisiyatifi' tarafından hazırlanan rapor ABD'de 2017 yılında en çok izlenen 100 filmde konuşmalı rollerin yalnızca yüzde 31,8'inin kadınlar tarafından canlandırıldığını belirledi.

Raporda söz konusu oranın, araştırmanın ilk kez yapıldığı 2007'den bu yana aşağı yukarı aynı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Yalnızca 4 siyah kadın başrollerde yer aldı

Filmlerden yalnızca 4'ünde başrollerde siyah kadın karakterlerin bulunduğuna işaret edilen raporda 100 filmin 43'ünde siyahi kadın karakterlerin, 65'inde Asyalı veya Asyalı Amerikalı kadın karakterlerin, 64'ünde ise Latin kadın karakterlerin bulunmadığına dikkat çekildi. Kadın karakterlerdeki çeşitlilik eksikliği yaş konusunda da belirgindi. Başrol kadın rollerinin yalnızca 5'i, 45 ya da üzeri yaştaki karakterlerdi.

Hollywood'da değişime yönelik farklı seslerin varlığına karşın endüstrinin istihdam pratiklerinde ciddi bir değişim olmadığına vurgu yapan raporun yazarı Stacy L. Smith, "10 yıldır istikrarlı bir eğilimle karşı karşıyayız. Hikaye anlatıcılığı açısından ilerleme kaydedilebilmiş değil" dedi.

'Oscarlar çok beyaz'

Raporun, siyah aktörlerin Oscar Ödülleri'ndeki yetersiz temsilini eleştiren #oscarstoowhite (oscarlar çok beyaz) ve başta film endüstrisi olmak üzere kadınlara yönelik cinsel taciz konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan #meetoo (ben de) hareketlerinin gündemde olduğu bir yılın ardından gelmesi dikkati çekti.