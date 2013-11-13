Hollywood filmlerinde şiddet arttı

ABD’de yayımlanan bir araştırma, izleyici kitlesini çoğunlukla gençlerin oluşturduğu filmlerde şiddet unsurlarının arttığını ortaya koyuyor.

ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin akademik tıp dergisi Pediatrics'te yer alan bir araştırma, Hollywood filmlerindeki şiddet unsuru hakkında ilginç bir sonucu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Hollywood filmlerinde, 1950'den bu yana, silahların kullanıldığı sahneler iki kat arttı. Dergide belirtildiği üzere, 2009 yılından bu yana, 13 yaş üstü sınırının olduğu filmlerde, en az 18 yaş üstü sınırın bulunduğu filmlerde olduğu kadar silahlar patlıyor.

Filmlerde şiddet unsuru üç kat arttı

ABD'li bilimadamlarının, 1950 ile 2012 yılları arasında gösterime giren bine yakın filmi incelediği araştırmada, her yıla ait en çok izlenen filmler özel olarak mercek altına alındı. Araştırmanın sonucuna göre 13 yaş üstü sınırın olduğu filmlerdeki şiddet içerikli sahneler 1985'ten bu yana üç kat arttı. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre, film yapımcıları gençlik filmlerine şiddet unsuru içeren sahneleri özellikle dahil ediyor, zira ABD'de bu tarz filmlerin ebeveynlerin gözetiminde izlenmesi sadece tavsiye ediliyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, gençlerin çoğu, şiddet sahneleri içeren bu filmleri izlemek için sinemaya yalnız gidiyor. Araştırmaya göre silahların çok açık bir şekilde sahnelere dahil edildiği bu filmler, izleyicilerde saldırganlık duygusunu tetikleyebilir.