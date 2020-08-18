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Dünya

Hollywood'da tersine göç: Yıldızlar Los Angeles'ı terk ediyor

18 Ağustos 2020 15:50

ABD'de Koronavirüs salgını ile işsizliğin artmasıyla evsiz sayısının da yükseldiği, bir zamanlar ülkenin eğlence merkezi olan Los Angeles'ın da ekonomik şartların kötüleşmesinden nasibini aldığını belirtildi.

Yıllar boyunca birçok ünlüye ev sahipliği yapan Hollywood'un yıldız nüfusu, Los Angeles'tan taşınmaya başladı.

Los Angeles'ın ünlü bölgesindeki evsiz sayısının arttığı, suç oranının da yükseldiği belirtiliyor.

Daily Mail'in aktardığına göre Renee Taylor, Tom Hanks ve Rita Wilson, Elon Musk, Nicole Kidman gibi isimler artık Hollywood'daki evlerinde yaşamıyor.

Son verilere göre Los Angeler'ta evsiz sayısı yaklaşık 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. 

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