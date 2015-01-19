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Dünya
Deutsche Welle

Hollande’ın popülaritesi arttı

Paris’teki terör saldırılarından sonra sergilediği kriz yönetimi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Fransızların gözündeki popülaritesini arttırdı. Anketlere göre, Hollande halkın yüzde 40’ının desteğini alıyor.

19 Ocak 2015 22:39


Ekonomik kriz ve Fransa'daki rekor işsizlik nedeniyle seçmenlerin desteğini büyük ölçüde yitiren Cumhurbaşkanı François Hollande, terör saldırılarından sonraki tutumu ile Fransız halkını ikna etmişe benziyor.

Charli Hebdo dergisine düzenlenen terör saldırısından önce, Fransa'da halkın yalnızca yüzde 13'ü sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande'a destek veriyordu. Ancak son yapılan kamuoyu yoklamaları, Hollande'a verilen desteğin gözle görülür bir şekilde arttığını ortaya koyuyor. Ifop kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, Hollande'ın şu anda Fransa halkının yüzde 40'ının desteğini aldığını gösteriyor.

Hollande 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarından sonra yaptığı konuşmada Fransızların bam teline dokunmuş ve “Fransa bugün şokta” demişti. Diğer konuşmalarında da halkın duygularına tercüman olmayı başarabilen Hollande, birlik ve kararlılık çağrısında bulunmuş, özgürlük ve hoşgörü gibi değerlere vurgu yapmış ve hem Yahudilere hem de Müslümanlara devlet tarafından korundukları mesajı vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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