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Dünya
Deutsche Welle

Hollande'ın eski partneri bakan oldu

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eski hayat arkadaşı Segolene Royal yeni kabinede bakan oldu.

02 Nisan 2014 18:57


Hafta sonunda ikinci turu yapılan Fransa yerel seçimlerinde hezimete uğrayan Sosyalistler revizyona giderek, önce başbakan ardından da kabineyi yeniledi. Çarşamba günü yapılan açıklamada, bakanların sayısı azaltılırken, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski hayat arkadaşı Segolene Royal bakanlık görevine getirildi.

Sosyalist Parti'nin başlıca üyeleri arasında olan 60 yaşındaki Royal, Fransa Enerji ve Çevre Bakanı oldu. Sosyalistlerin sol kanadında yer alan Royal, 2007 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu. Yaklaşık 30 yıla yakın bir süre birlikte olan ve dört çocukları olan Hollande ve Royal, ilişkilerini 2007 yılında noktalamışlardı.

Kabinesini kuran Başbakan Manuel Valls, bakanlıkların sayısını 38'den 16'ya indirdi. Valls'ten boşalan içişleri bakanlığı koltuğuna eski Bütçe Bakanı Bernard Cazeneuve getirildi. Mali kaynaklar bakanlığına eski Çalışma Bakanı Michel Sapin getirilirken, yeni Çalışma Bakanı François Rebsamen oldu. Laurent Fabius Dışişileri, Jean-Yves Le Drian ise Savunma Bakanı olarak görevlerine devam edecek.

Fransa'da Yeşiller'in, Sosyalistlerin sağ kanadında yer alan Valls'in kabinesinde yer almak istemediği belirtiliyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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