Hollande'den 'video' açıklaması: IŞİD'i tekrar tekrar vuracağız

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, IŞİD'in dün yayınladığı ve Paris saldırılarını gerçekleştiren militanların görüldüğü videoya Hindistan'dan cevap verdi. Hollande, "Fransa'da sıkı yönetimi 3 ay daha uzatıyoruz. IŞİD'i tekrar tekrar vuracağız" ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre Hollande'nin açıklamaları şu şekilde:

Hollande, "Hiçbir şey bizi korkutmaz, hiçbir tehdit Fransa'yı yıldıramaz. Fransa'da sıkı yönetimi 3 ay daha uzatıyoruz, bu da bizim tehlikenin farkında olduğumuzun, dikkatli ve kararlı bir şekilde teröristlerin üzerine gittiğimizin bir kanıtıdır. IŞİD'i tekrar tekrar vuracağız. IŞİD bizi olabilecek en kötü şekilde provoke ediyor"

Paris saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti.