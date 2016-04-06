Hollande'den Almanya'ya uyarı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda Almanya'yı mülteci kriziyle ilgili olarak uyardı ve 2015'teki hadiselerin bu yıl tekerrür etmemesi gerektiğini söyledi. Hollanda ‘Bild' gazetesine verdiği mülakatta, Almanya'nın sınırlarını mültecilere açarak gösterdiği dayanışmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, “Ancak 2015'te olanlar 2016'da tekrarlanmamalıdır, mülteci krizine Avrupa düzeyinde karşılık verilmelidir”, dedi.

Almanya'dan savunma harcamalarını arttırmasını ve yurt dışı görevlerine daha fazla katılmasını talep eden Hollande, ‘Avrupa dışındaki görevler de dahil olmak üzere, iki ülkenin savunma bütçelerini arttırması gerektiğini' dile getirdi.

'Terörle mücadele daha iyi organize edilmeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ‘Avrupa'nın terörle mücadeleyi daha iyi organize etmesi gerektiğine' de dikkat çektiği mülakatında, terör şüphelileri hakkındaki bilgilerin tek merkezde toplanmasını, uçak yolcularıyla ilgili verilerin paylaşılmasını ve Avrupa'nın dış sınırlarının sistematik şekilde kontrol edilmesini önerdi.

'Avrupa çok yavaş hareket ediyor'

Avrupa'nın bu alanda çok yavaş hareket ettiğini söyleyen François Hollande AB'nin karar alması için bu kadar beklemek zorunda kalınmasının kabul edilemeyeceğini ve bunun da ‘Avrupa'nın en önemli problemi olduğunu' belirtti. Hollande, ‘sonunda hep bir çözüm bulunduğunu ancak kaybedilen zamanın çok pahalıya mal olduğunu', sözlerine ekledi.