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Dünya
Deutsche Welle

Hollande ve Abbas Paris'te görüşüyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bugün Paris'te bir araya geliyor.

22 Eylül 2015 14:09

Hollande-Abbas görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin
canlandırılması konusunun öne çıkması bekleniyor.

Fransa, Ortadoğu sorununa çözüm öngören bir karar taslağını Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmaya hazırlanıyor. Taslak, taraflar arasında somut
bir takvim çerçevesinde müzakereler yürütülmesini öngörüyor.  

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, cuma gününe kadar Paris'te temaslarını
sürdürdükten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a
geçecek.

'Genel Kurul'da bombayı patlatacak'

Mahmud Abbas, 29 Eylül'de Genel Kurul'da yapacağı konuşmanın sonunda "tüm
sistemi sarsacak bomba gibi bir yeni açıklama" yapacağını açıklamıştı.

Abbas'ın duyurusunun kişisel siyasi hayatı ya da özerk yönetimle ilgili olabileceği
ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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