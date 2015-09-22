Hollande ve Abbas Paris'te görüşüyor

Hollande-Abbas görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin

canlandırılması konusunun öne çıkması bekleniyor.

Fransa, Ortadoğu sorununa çözüm öngören bir karar taslağını Birleşmiş Milletler

Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmaya hazırlanıyor. Taslak, taraflar arasında somut

bir takvim çerçevesinde müzakereler yürütülmesini öngörüyor.

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, cuma gününe kadar Paris'te temaslarını

sürdürdükten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a

geçecek.

'Genel Kurul'da bombayı patlatacak'

Mahmud Abbas, 29 Eylül'de Genel Kurul'da yapacağı konuşmanın sonunda "tüm

sistemi sarsacak bomba gibi bir yeni açıklama" yapacağını açıklamıştı.

Abbas'ın duyurusunun kişisel siyasi hayatı ya da özerk yönetimle ilgili olabileceği

ihtimalleri üzerinde duruluyor.