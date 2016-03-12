Hollande: Türkiye’ye vize konusunda taviz verilemez

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB’nin sığınmacı akınının durdurulması karşılığında Türkiye’ye vize konusunda taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Hollande, gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye- AB zirvesi öncesinde gazerecilere yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ya da vizenin serbestisi kriterleri konusunda herhangi bir taviz verilemez" dedi.

Hollande, açıklamayı Paris’te İtalya Başbakanı Minister Matteo Renzi’nin de aralarında olduğu bazı sosyal demokrat liderlerle görüşmesi sonrasında yaptı.

“72 kriterin tamamına uyulursa Haziran’da vize serbestisi prensibi olabileceğine dair anlaşmaya varıldı” diyen Hollande, “Eğer kriterler karşılanmazsa, Haziran’da vize serbestisi de olmayacak” diye konuştu.