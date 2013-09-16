Hollande: Suriye'de demokratik muhalefeti destekliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin gelecek hafta sonundan önce bir karar tasarısı oylayabileceğini ve kabul edilecek kararda Şam rejimine yönelik askeri yaptırım seçeneğinin de saklı tutulması gerektiğini savundu. Hollande, Suriye'de demokratik muhalefeti desteklediklerini de belirtti.

Fransız televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda varılan anlaşmadan memnun olduğunu söyleyerek, "Bu anlaşma varış noktası değil sadece bir aşama" dedi.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek olan Hollande, "Şimdi krize diplomatik ve politik çözümü düşünebiliriz" şeklinde konuştu.

Diplomatik planda blokajın Fransa ve ABD'nin baskıları sayesinde aşıldığını söyleyen Hollande, "Eğer tepki göstermesydik Esad gaz kullanmaya devam ederdi" ifadelerini kullandı.

Hollande, Fransa'nın Suriye'de Esad rejimine karşı radikal İslamcıları değil demokratik muhalif güçleri desteklediğini de belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Siyasi geçiş döneminin demokratlar tarafından üstlenileceğinden emin olmalıyız. Esad kadar tehlikeli görüp, Mali'de mücadele ettiklerimizi iktidara taşıyacak değiliz" ifadelerini kullandı.