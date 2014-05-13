Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da soykırım anıtını ziyaret etti. Hollande, "Soykırımı tanımak bölmez, birleştirir" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Türkiye'ye seslenerek soykırımı tanımasını istedi. Hollande, "Soykırımı tanımak bölmez, birleştirir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "İnkar bir fikir değil, kurbanlara ve gerçeğe hakarettir. İnkara hiçbir kapı açık olamaz" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande isim vermeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenilerin torunlarına başsağlığı dileyen mesajına atıfa bulunarak, "Nereden gelirse gelsin bütün iyi niyetli sağduyulu mesajlar olumlu karşılanır" diye konuştu.