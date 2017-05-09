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Hollande, Salih Müslim ile görüştü

Görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmadı

09 Mayıs 2017 20:57

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı’nda PYD Eş Başkanı Salih Müslim’i kabul etti.

ANF’de yer alan iddiya göre, görüşmede Suriye krizi ile "Kuzey Suriye Federasyonu" konuşuldu.Görüşmeye Müslim’in yanısıra PYD Fransa Temsilcisi Xalid İsa da katıldı.

Görüşmeye ilişkin henüz Elysee Sarayı ve PYD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Salih Müslim’in bir açıklama yapması bekleniyor.

Elysée Sarayı ilk olarak Şubat 2015’te PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve YPJ komutanlarından Nesrin Abdullah’ı kabul etmişti.

 

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