Hollande: Musul baharda geri alınacak

Irak'a bir ziyaret gerçekleştiren ve Iraklı yetkililerle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaptığı görüşmelerde Musul'u geri alma hedefine baharda ulaşılacağının teyit edildiğini söyledi. Hollande, Musul'dan sonra komşu Suriye'deki IŞİD'in diğer kalesi olan Rakka'ya da odaklanılabileceğini belirtti.

Irak'ı ziyareti sırasında Irak'ın güvenliğini sağlamanın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak anlamına geldiğini söyleyen Hollande, "Burada, Irak'ta teröre karşı önlem almak kendi topraklarımızdaki terör saldırılarını engelliyor" dedi.

Fransa, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki en aktif ülkelerden biri. Suriye ve Irak'tan ülkeye dönen Fransız cihatçılar nedeniyle endişeli olan Fransa, IŞİD tarafından üstlenilen terör saldırılarına hedef olan Avrupa ülkeleri arasında.

Ülkesine dönen yabancı savaşçılar sorunu ile baş etmeleri gerektiğini belirten Hollande, "Bunlar suç işlemiş, ailelerini beraberinde getirmişler, hatta bazılarının çocukları çok küçük yaşta" şeklinde konuştu.

Fransa'nın operasyonları

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD liderliğinde cihatçılara yönelik koalisyonun operasyonlara başladığı 2,5 yıldan bu yana Irak'ı ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu. Fransa, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen hava saldırılarına askeri teçhizat, eğitim ve Irak ordusuna danışmanlıkla en büyük katkıyı sağlayan ikinci ülke.

Fransa koalisyona katıldığından bu yana Fransız birlikleri bine yakın hava saldırısı düzenledi ve bin 700'den fazla hedef imha edildi.

Hollande, Bağdat'ta Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ve Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile biraraya geldi. Erbil'i de ziyaret eden Hollande, Kuzey Irak lideri Mesud Barzani ile de görüştü.

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AFP/SSB/HS