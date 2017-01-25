Hollande Kolombiya'da FARC gerillalarını ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kolombiya'nın en büyük gerilla örgütü FARC'ı ülkenin batısındaki bir kampta ziyaret etti.

Marksist gerilla örgütü FARC'ı (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ziyareti sırasında Hollande'a Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da eşlik etti.

Hollande gerilla örgütüne mayın temizleme ve kayıpların bulunması konusunda yardım teklif etti.

Kolombiya, Kasım ayında ülkede 50 yıldan fazla süredir devam eden savaşı bitirmek için barış anlaşması imzalamıştı.

Ziyareti sırasında barış anlaşması için desteğini ifade eden Hollande, anlaşmanın dünya çapındaki çatışmaları bitirmek için bir model oluşturduğunu söyledi.

Fransa, AB'nin Kolombiya barış sürecini destelemek için kurduğu fonun 5'te 1'ini karşılamıştı.

Holande "Silahsızlanma ve gerillaların tasfiyesinden geri dönüş yok" ifadelerini de kullandı.

Hollande, ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler'in Kolombiya'daki gözlem ekibinin başı Jean Arnauld ve FARC lideri Pablo Catatumbo'yla da görüştü.

Uluslararası desteğin önemini vurgulayan Catatumbo, "Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ziyareti çok önemli" dedi:

"Fransa'nın barış sürecine gösterdiği ilgi ve destek, barış anlaşmasını imzalamamızdan beri şimdiye kadar verilmiş en önemli arka çıkma."

Latin Amerika ülkelerinden 350'den fazla BM gözlemcisi, Kolombiya'nın farklı yerlerindeki 26 kampta FARC'ı tasfiyeye hazırlıyor.

FARC'ın yaklaşık 5 bin 700 üyesi, topluma yeniden kazandırılmadan önce, BM denetiminde altı ay sürecek silahsızlanma sürecine başlayacak.

Barış sürecine karşı olan eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, FARC'ı ziyaret etmesi nedeniyle Hollande'ı "teröristlerin dokunulmazlığını desteklemekle" suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkeyi 30 yıldır ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı oldu.

Hollande, cumhurbaşkanlığı döneminin bitmesine aylar kala, Kolombiya ve Şili'yi kapsayan Latin Amerika turunu gerçekleştiriyor.