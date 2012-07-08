Hollande 'inkâr yasası'ndan vazgeçmediğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Sarkozy döneminde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına getiren 'inkar yasasından vazgeçmediğini' açıkladı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, inkar yasası konusunda Fransa'da çelişkili mesajlar geliyor. Fransız ve Türk Dışişleri bakanlıklarının iki ülke ilişkilerinde "parlak sayfa açıldığı" konusunda kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan bugün Sarkozy dönemini anımsatan bir mesaj geldi.

Hollande, "Ermeni soykırımı" iddialarını inkarın cezalandırılması konusunda, Fransız Anayasa Konseyi'nin Sarkozy döneminde çıkarılan inkâr yasasının Fransız Anayasası'yla uyumlu olmadığına dair kararına rağmen, yeni bir yasal düzenlemeye gitme fikrinden vazgeçmediğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'ün Paris'te iki gün önce Fransız Anayasa Konseyi'nin kararı gereği konu hakkında başka bir yol aranmasına dair ifadelerine ülkedeki Ermeni cemaatinden sert tepki gelmesi üzerine bir açıklama yapan Hollande, seçim kampanyası sırasında ve öncesinde verdiği sözlere sadık kalacağını duyurdu.

Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Fransız haber ajansı AFP'ye yapılan açıklamada, Hollande'ın "Ermeni soykırımının inkârının cezalandırılması için yeni bir yasal girişiminde bulunma niyetinden vazgeçmediği" belirtildi.

Laurent Fabius'ün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile 5 Temmuz Perşembe günü Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında kullandığı ifadeler Ermeni diasporası tarafından "Hollande bizlere ihanet etti" şeklinde yorumlanmıştı. Hollande'ın diapsoradan gelen tepkiler üzerine bu sabah (7 Temmuz Cumartesi) Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Kurulu eşbaşkanı Murad Papazyan'ı telefonla aradığı ve konu hakkında yasal girişim niyetinden vazgeçmediğini bildirdiği öğrendildi.

Fransız basının Hollande'dan gelen bu son açıklamayı "yeni bir inkâr yasası geliyor" şeklinde duyuruyor.