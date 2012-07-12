Hollande İngiltere'de cüce kaldı



İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı François Hollande’la görevi aldığından bu yana ilk kez bir araya geldi

İki lider ilk resmi buluşmalarında, Hollande’ın seçim kampanyası sırasında yaşanan gerginliği aşmaya çalıştı. Cameron’ın geçenlerde “Vergi artışından kaçan zengin Fransızları kırmızı halıyla karşılayacağım” açıklamasına Hollande’dan esprili bir karşılık geldi. Hollande’ın “İngiliz mizahına bayılırım. Alınmadım, bilakis kırmızı halıyla karşılanma davetinden memnun oldum” cevabı ikili arasındaki buzları eritti. Cameron, şubat ayında Londra’ya gelen Hollande’ın görüşme talebini reddetmişti. Öte yandan, İngiltere’ye gelişi şerefine düzenlenen askeri törende kendisine eşlik eden alayın yanında kısa kalan Hollande’a Fransız sosyal medya kullanıcıları tarafından “cüce” yakıştırması yapıldı.