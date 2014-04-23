Hollande ilk kez 24 Nisan törenine katılacak

Ermenistan merkezli haber sitesi 'Panarmenian.net', Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın 24 Nisan’da Paris’teki "Ermeni soykırımı" anıtına giderek saygı duruşunda bulunacağını bildirdi.

Panarmenian sitesi Hollande’ın anıta gideceğinin Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından doğrulandığını duyurdu.

Fransa’daki Ermeni Teşkilatları Federasyonu da, 2012’de Cumhurbaşkanı seçilen Hollande’ın ilk kez anıta gidecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir açıklama yaptı. Hollande önümüzdeki ay da Erivan’a resmi ziyarette bulunacak.

Hollande'ın adaylık sürecinde Ermenilere verdiği sözlerin ardından geçtiğimiz yıl 24 Nisan'daki anma törenlerine katılmayıp yerine Eğitim Bakanı'nı göndermesi tartışmalara neden olmuş, bunun ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Hollande'ın törenlere katılamamasına gerekçe olarak Çin'e yapacağı resmi ziyaret gösterilmişti.