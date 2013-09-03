Hollande: Fransa tek başına hareket etmeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Alman mevkidaşı Joachim Gauck ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ilk kez ABD Kongresi'nin Suriye'ye askeri müdahaleye karşı karar alması durumunda Fransa'nın alacağı tavrı açıkladı.

Arzu Çakır Morin'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre Hollande, "Amerikan Kongresi reddederse Fransa tek başına hareket etmeyecek. Ama bu kimyasal saldırıda Sarin gazı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu saldırı Esad tarafından yapılmıştır. Bu saldırı yanıtsız kalamaz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Fransa da kendi üzerine düşen sorumluluğu alacak. Esad'a karşı mücadele eden muhalifleri daha güçlü yollarla destekleyeceğiz" dedi.

Hollande, Le Figaro gazetesine söyleşi veren Esad'ın açıkça kendisini ve Fransız halkını tehdit etmesine de sert bir dille yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Esad buna dikkat etsin. Ancak demokratik bir ülkede, bir diktatör o ülkedeki bir gazete aracılığıyla cumhurbaşkanı ve halkını tehdit edebilir ve kimyasal silahlar hakkında yalan söyleyebilir. Ben bu tehditten sonra daha da kararlıyım. Esad'ın yaptıkları cezasız kalmamalı" diye konuştu.

Hollande geçen hafta İngiliz Avam Kamarası'nın Suriye'ye müdahale edilmesine karşı çıkmasının ardından İngiltere olmadan da Suriye'yi hedef alacak olası bir saldırıya katılabileceklerini söylemişti.