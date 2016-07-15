Hollande: Fransa, İslami terör tehdidi altındadır!

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Nice kentindeki terör saldırısına ilişkin olarak, "Fransa, İslami terör tehdidi altındadır" dedi.

BBC'nin haberine göre, Hollande'ın Nice'deki saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

"Fransa, 14 Temmuz'da özgürlüğün sembolü olan Bastille Günü'nde, milli bayramında vuruldu. Çünkü fanatiklerin insan haklarına aldırdığı yok ve Fransa açıkça onların hedefi. Bu saldırının terörist doğası inkâr edilemez. Fransa, İslami terör tehdidi altındadır."

François Hollande, 13 Kasım'da düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü Paris saldırıları sonrası ilan edilen ve 26 Temmuz'a kadar uzatılan olağanüstü halin, 3 ay daha uzatılacağını duyurdu. Hollande, bu yöndeki yasa tasarısının önümüzdeki hafta Fransa Parlamentosu'na gönderileceğini söyledi.

Hollande, Nice'deki saldırıdan önce ise yeni bir uzatmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

Hollande, 10 bin takviye askerin katıldığı güvenlik operasyonlarının süreceğin, ülkenin sınırlarına da takviye birlik gönderileceğini, Fransa'nın Suriye ve Irak'taki operasyonlarını da artıracağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, bugün Paris'te başkanlık edeceği güvenlik zirvesinin ardından Başbakanı Manuel Valls ile birlikte Nice'e gidecek.