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Dünya
Deutsche Welle

Hollande, Fidel Castro ile görüştü

Küba'ya tarihi bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, devrim lideri Fidel Castro'yu Havana'daki evinde ziyaret etti.

12 Mayıs 2015 13:15


Kübalı mevkidaşı Raul Castro ile görüşen François Hollande, 88 yaşındaki devrim lideri Fidel Castro'yu evinde ziyaret ederek görüştü. Fidel, 2006 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevlerini kardeşi Raul'a devretmişti.

Hollande Küba-Batı yakınlaşmasını övdü

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Havana Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Hollande 1960'lı yıllardan beri devam eden ABD ambargosunun sona ermesi için ülkesinin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Hollande, Washington yönetiminin aralık ayında başlattığı açılımdan bu yana Küba'yı ziyaret eden ilk Batılı lider. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, birçok Avrupalı liderin kendisini örnek alacağına inandığını söyledi.

Küba'nın geçen yıllarda serbest piyasa ekonomisi yolunda attığı adımlara dikkat çeken Hollande, "Avrupa'nın bu süreçte Küba'nın yanında olmasının önemine inanıyorum" dedi. Brüksel, geçen yıl Havana ile siyasi diyalog süreci başlatmıştı.

Papa da Küba yolcusu

Papa Françesko da ABD gezisi öncesinde 19 – 21 Eylül tarihleri arasında Küba'yı ziyaret edecek. Papa, başkent Havana'nın yanı sıra Holguin ve Santiago de Cuba şehirlerine uğrayacak. Vatikan, Papa'nın Küba ziyaretini geçen ay ertelemişti. Papa Françesko, ABD-Küba yakınlaşmasında etkili olan isimler arasında anılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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