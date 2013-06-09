Hollande: Euro krizi bitmiştir

BBC'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ziyaret ettiği Japonya'da, Avrupa'nın içinde bulunduğu borç krizinin Avrupa'yı daha güçlendirdiğini söyleyerek, Japon şirket liderlerine, "Japonya'da şunu anlayın ki, Avrupa da kriz bitmiştir" dedi.

Uzak doğu ziyaretinde Euro bölgesinin zayıflamaktan çok uzak olduğuna inandığını belirten Hollande, "Şimdi, istikrar ve birliktelik için finansal güvencemiz var. Euro bölgesinin ekonomik yönetiminde gelişmeler oldu. Bir bankalar birliği kuruyoruz. Bütçe meseleleri kanunlarımız, daha iyi düzenlenmemizi sağlayan, birer birleştirici nokta şekline sahip" diyerek, bölgenin durumunu açıkladı.

Fransa'da bu ay açıklanan işsizlik oranı yüzde 10,8'e ulaşarak, ülkenin 15 yıldır gördüğü en yüksek rakama ulaştı. Cumhurbaşkanı Hollande, göreve geldiğinde Fransa'da iş olanakları ve büyümede artma sözü vermiş ancak iç talep, Euro krizi yüzünden baltalanmıştı.

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu, 4 Haziran'da Fransa'nın daha çok ekonomik reform tanıtması gerektiğini, yoksa avrupalı komşularının gerisinde kalma riski altında olduğunu belirtmişti.

Euro bölgesinde işsizlik, 19.38 milyonla rekor sayıya ulaşarak, kurulduğu 1999 yılından beri girdiği en uzun ekonomik duraklamanın içinde.