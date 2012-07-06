Hollande: Esad yönetimi gitmeli

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'de yaşananların uluslararası barışı tehdit ettiğini bildirdi.

Paris'te düzenlenen "Suriye'nin Dostları" toplantısında konuşan Hollande, Beşar Esad'ın iktidardan ayrılması ve ülkede bir geçiş hükümeti kurulması gerektiğini vurguladı.

Yüzü aşkın ülkenin temsilcileri Suriye'den kan dökülmesine son vermek için ne yapılması gerektiği konusunda uluslararası görüş birliği sağlamak amacıyla bugün Paris'te yeniden bir araya geldi.

Geçen Şubat'ta kurulan "Suriye'nin Dostları" grubunun Paris toplantısına, Beşar Esad'ın en önemli müttefiklerinden biri olarak kabul edilen Rusya katılmıyor. Moskova, bu buluşmanın anlamsız olduğunu savunuyor. Çin de Rusya'nın tavrına destek veriyor.

Paris'teki toplantıyı izleyen BBC Uluslararası İlişkiler muhabiri Peter Biles, "Suriye'nin Dostları" toplantısının yoğun uluslararası temaslarla geçen bir haftanın sonunda yapıldığına işaret ediyor.

Geçen hafta sonu Cenevre'de BM temsilcisi Kofi Annan'ın önderliğinde toplanan önde gelen dünya liderleri, Suriye için öngörülen siyasi değişime dair bir plan hazırlamaya çalışmış; ardından Salı günü derin bölünmüşlük içindeki Suriye muhalefeti, Kahire'de bir araya gelmişti.

Paris toplantısında da, ülkede siyasi çözüm sağlanması ve muhalefet gruplarına desteğin artırılması için girişimlerde bulunulması bekleniyor.

Ancak Suriye'deki çatışmalar da tırmanıyor. Ülkede ateşkes uygulanamazken BM gözlemcilerinin geleceği de belirsiz görünüyor.

Diplomatik çevrelerde BM Güvenlik Konseyi'nden de Esad yönetimine baskıyı artırması konusunda yeni bir karar çıkarılması gerektiği konuşuluyor.

Ancak Rusya ve Çin'in muhalefeti yüzünden, bir askeri müdahaleden söz edilmese bile, Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarılmasının zor olacağı belirtiliyor.

Bu arada Suriye Ulusal Konseyi'nin yeni başkanı Abdülbasid Sieda'nın, gelecek Çarşamba Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kaynak, Interfax Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bir diğer muhalefet lideri Mişel Kilo'nun da, Pazartesi günü Moskova'ya gideceğini söyledi.

BBC Türkçe