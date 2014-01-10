Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Türkiye ziyaretim Erdoğan'a destek gibi algılanır mı?

Yazar Nedim Gürsel, bir yemekte buluştuğu Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, kendisine, "yakında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin AKP hükümetine destek gibi algılanıp algılanmayacağını" sorduğunu anlattı.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular'a katılan yazar Nedim Gürsel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti'nin Fransa'da nasıl algılandığını, ocak ayı sonunda Türkiye^ye gelmesi planlanan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile arasında geçen bir konuşmayı örnek vererek anlattı. Fransa Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde (CNRS) araştırma direktörlüğü görevini yürüten Gürsel, bir akşam yemeğinde bir araya geldiği Hollande'ın, "Türkiye'ye gelirsem AKP hükümetine destek vermişim gibi mi algılanır?" diye sorduğunu söyledi.

Gürsel ayrıca François Hollande'ın Türkiye'deki yargı sisteminin durumu için endişeli olduğundan bahsetti.

Erdoğan'ın gün aşırı miting veya basın toplantısı düzenlemesini de eleştiren Gürsel, "Fransa'da başbakan her gün televizyonda görünmez, her gün orada burada konuşmaz, ofisinde çalışır" dedi.

'Bay Erdoğan'

Gürsel, programda, Başbakan Erdoğan'a "sayın" diye değil, "bay" diye hitap etmesini, "Sayın yerine Başbakan'a 'Bay Başbakan' diyorum çünkü 'sayın' kelimesi çok hafifletildi, herkes birbirine sayın diyor" sözleriyle açıkladı.

Nedim Gürsel'in yeni kitabı "Yüzbaşının Oğlu", yarın raflarda olacak.