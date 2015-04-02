Hollande, Elysee Sarayı'nda Peşmerge Bakanı Seyit Kadir'i ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, dün Elysee Sarayı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Mustafa Seyit Kadir başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Yerel saatle 15’00'da gerçekleşen görüşmede IKBY yetkilileri, Fransa’dan IŞİD ile mücadelede Peşmerge güçlerine daha fazla destek vermesini istedi. Elysee kaynakları, Kürt yetkililerin Fransa’dan askeri mühimmat ve formasyon isteğinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca Fransa’nın Irak'taki Kürt yetkililerle askeri işbirliğini artırmak için yakın zamanda Kuzey Irak’a üst düzey bir heyet göndereceği kaydedildi. Erbil'e gidecek heyetin amacının hem askeri işbirliğini artırmak hem de askeri ihtiyaçları belirlemek olacağı vurgulandı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Peşmerge Bakanı Mustafa Seyit Kadir de Elysee kaynaklarını doğrulayarak, "Cumhurbaşkanı Hollande, yardım konusunda bize olumlu görüş belirtti. Bu amaçla yakın zamanda bir Fransız heyeti Kürdistan’a gelecek’’ ifadelerini kullandı. Kadir, IŞİD tarafından işgal edilen toprakların bir bölümünün geri alınmasıyla 200 bin mültecinin evlerine dönebildiğini hatırlattı. Bunun için koalisyon güçlerinden en yakın zamanda IŞİD militanlarını yenip bölgeyi özgürleştirmek için daha fazla askeri yardım ve silah istediklerini kaydetti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir IKBY yetkilisi de Fransa’dan tanksavar, mühimmat ve gece görüş ekipmanları istediklerini söyledi.

Fransa IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyona 800 asker ve 15 savaş uçağı ile destek veriyor. Fransa, Amerika’dan sonra Irak’taki IŞİD hedeflerini bombalayan ikinci ülke olmuştu.