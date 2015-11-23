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Dünya
Deutsche Welle

Hollande destek turunda

Paris saldırılarının ardından IŞİD'e karşı mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bu hafta uluslararası liderlerle bir dizi önemli görüşme yapacak.

23 Kasım 2015 11:45


130 kişinin hayatını kaybettiği, 350'den fazla kişinin yaralandığı Paris saldırılarının ardından IŞİD'le mücadeleyi sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, IŞİD'e karşı uluslararası ittifak kurulabilmesi için harekete geçti. Hollande'ın ajandasında Washington ve Moskova ziyaretleri de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hollande'ın ilk olarak bugün Élysée Sarayı'nda İngiltere Başbakanı David Cameron'u ağırlamayacak. Cameron'un bu hafta Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırılarının kapsamının genişletilmesini öngören bir planı meclisin gündemine getirmesi bekleniyor. Ayrıca Hollande, Cameron ile görüşmesinin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de bir araya gelecek. Fransa, geçen hafta AB'den resmi olarak terörle mücadelede yardım talebinde bulunmuştu.

ABD-Rusya-Çin

Cumhurbaşkanı Hollande salı günü ise ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmek üzere Washington'a gidecek. Hollande'ın perşembe günü de Moskova'ya gitmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Hollande'ın son olarak pazar günü ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Paris'te ağırlaması öngörülüyor.

"Charles De Gaulle" Doğu Akdeniz'de

Öte yandan Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerini vurmak üzere Doğu Akdeniz'de gönderilen Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün bugün itibariyle operasyonlara destek verebilecek duruma geldiği belirtildi. Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Europe 1" radyo kanalına yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren savaş uçaklarının harekata hazır durumda olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Hollande, 26 uçaklı geminin Doğu Akdeniz'e sevkedilmesinin Fransa'nın harekat kabiliyetini üç kat oranında artırdığını belirtimişti. Böylelikle Fransa'nın bölgedeki savaş uçaklarının satısı 38'e yükselmiş oldu. Bunlardan 12'si Suudi Arabistan ve Lübnan'da konuşlandırılmış durumda.

Fransa Donanması'nın en büyük gemisi olan Charles de Gaulle geçen çarşamba günü Toulon Limanı'ndan demir almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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