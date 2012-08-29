Hollande: Ders kitaplarına 'Ermeni soykırımı' eklenmesi talimatı vermedim

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ortaokul son sınıf tarih kitaplarına "Ermeni soykırımı" ünitesinin eklenmesi yönündeki talimatın kendisinden gitmediğini açıkladı.

Konudan haberdar olmadığı gibi, “kesinlikle böyle bir talimat vermediğini”de söyleyen Hollande, Hürriyet'ten Arzu Çakır Morin'e, “Karar benden gelmedi ama nereden geldiğini sorup öğreneceğim. Size de bilgi vereceğim” dedi.

Francois Hollande, Elysee Sarayı’nda düzenlenen ve Fransa’nın dünya başkentlerinde görev yapan 200 büyükelçisini bir araya getiren 20’nci Büyükelçiler Toplantısında konuştu. Toplantıda Fransız diplomasisinin yol haritasını çizen Hollande, AB ile, Amerika ile, Afrika ile, Japonya, Brezilya, Çin, Hindistan ve Türkiye ile ilişkilere özel olarak değindi. Türkiye için, “Fransa, inkar edilemeyecek bir ekonomik başarı sergileyen ve Avrupa’ya girmek isteyen Türkiye ile zor konuları da unutmadan, istikrarlı ve güvene dayalı bir ilişki tesis etmelidir” dedi. Toplantının ardından basın mensupları ve büyükelçilere bir resepsiyon veren Hollande, Hürriyet’in özel soru talebini kabul ederek ‘tarih kitapları’ konusundaki sorularını yanıtladı.

'Öğrenip size bilgi vereceğim'

Hürriyet: Fransız okul kitaplarındaki değişiklik son 3 gündür Türkiye’de tartışılıyor. Haberiniz var mı?

Hollande (Gerçekten şaşkın görünüyor): Böyle bir gelişmeden haberim yok. Kesinlikle bilgim dahilinde değil.

Hürriyet: Yani talimat sizden gitmedi?

Hollande: Hayır, hayır, kesinlikle. Ben böyle bir talimat vermediğim gibi, kitap değişiklikleri komisyonlar tarafından hazırlanır. Uzun zamandır ders kitaplarındaki değişiklikler için komisyonlar çalışıyordu.

Hürriyet: Peki kimden gider böyle bir talimat?

Hollande: Karar benden gelmedi ama nereden geldiğini sorup öğreneceğim. Size de bilgi vereceğim.

Elçi: Müdahale edemeyiz

Aynı konuyu konuştuğumuz Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili de, “Diplomasinin bu konuda hiçbir dahli olmadığını, çalışmanın Eğitim Bakanlığı tarafından uzun yıllardır devam ettiğini” belirtti. Bili, Fransa’da “soykırımın” yasa ile kabul edildiğini, dolayısıyla revizyon komisyonunun bu konuyu gündeme almasının “sürpriz” olmadığını da söyledi. Fransız Büyükelçi, soykırımı inkar edenlerin cezalandırılmasını içeren İnkâr Yasası ile ilgili yeni çalışmaların da henüz tamamlanmadığını da dile getirdi.

Anketlerde yüzde 11 geriledi

Göreve gelişinin üzerinden sadece 4 ay geçen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, halk desteğini hızlı bir şekilde kaybetmeye başladı. Suriye konusunda yeterli inisiyatifi gösteremediği eleştirisi ile karşı karşıya gelen sosyalist cumhurbaşkanı, kendisine seçim kazandıran ‘normal’ imajı ile iktidarda kan kaybediyor. İpsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için yaptığı araştırmaya göre, Hollande’ın halk desteği bir ayda yüzde 11 oranında geriledi. Temmuz ayında yüzde 55 olan “normal cumhurbaşkanının” desteği Ağustos’ta yüzde 44’e düştü. Ankete katılanların yüzde 47’si Hollande’ın politikalarını onaylamadığını söylerken, onaylayanların sayısı yüzde 50’nin de altına inerek yüzde 44’e geriledi.

Kitaplarda ne var?

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin dönemindeki milli eğitim bakanları Xavier Darcos ve Luc Chatel, “tarih kitaplarında revizyon” çalışması başlatmıştı.

15 Mayıs’ta göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı François Hollande’ın hükümetindeki Eğitim Bakanı Vincent Pellion, ‘Ermeni soykırımı’nın kolej (ortaokul) 4’üncü sınıf tarih kitaplarında okutulmasını da öngören bu çalışmaya karşı çıkmadı.

Gelecek aydan itibaren müfredetta yer alması kararlaştırılan iki kitap var. Hatier Yayınevi’nin bastığı kitapta ünitenin amacı “Ermeni soykırımını tanımlama ve açıklama” olarak belirtiliyor. Hachette Yayınevi’nin kitabındaysa “Osmanlı Hükümeti, 20. yüzyılın başında, Osmanlı’nın kültürel farklılıklarını kabul etmeyen milliyetçi Türkler tarafından yönetiliyordu. Birinci Dünya Savaşı boyunca, sistematik olarak Ermenilerin tehcir edilmesi politikası izlediler” ifadesi yer alıyor.

Ermeniler konusundaki bu tutuma karşın Fransa’nın 1945’te sömürgesi Cezayir’de yaptığı katliamlar aynı kitapta “isyan bastırma” diye niteleniyor.

Hürriyet’e konuşan Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, inceleme başlattıklarını belirterek “Esasen bu konu 2001’de Ermeni tezlerinin resmen parlamento tarafından kabulü ile ders kitaplarına girmeye başladı. Hatta ondan önce de yer yer girişimler vardı. Öğretmenler kendileri de ödev olarak bunu gündeme getirebiliyorlardı” dedi.

Saçma bilgiler koyacaklarına ‘Liberte’yi yeniden algılasınlar

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının Fransa’da ders kitaplarına girmesine ilişkin olarak, “Ders kitaplarına saçma sapan bilgileri koyacaklarına kendi tarihlerindeki ‘liberte (özgürlük), egalite (eşitlik), fraternite’yi (kardeşlik) yeniden algılamaya çalışmalarını, eşbaşkanlığı üstlendikleri Minsk Grubu’nda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafa son vermeye çalışmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Bağış, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından önceki gün düzenlenen “Genç TİKA Akademi ve Staj Programı” açılış töreninde bir konuşma yaptı. AB Bakanı, “bazı ülkelerde vizyonsuz siyasetin örneklerinin gösterildiğini” belirterek şöyle konuştu: “Bakın, Fransız halkının daha evvel yanlış politikalar uyguladığı için balık tutmaya gönderdiği şahsın (Nicolas Sarkozy) yerine geçenler, almaları gereken dersi almamışlar. Şimdi tutup tarih sayfalarını karıştırıp, insanların akıllarını karıştırıp ‘acaba yeni nesillere nefret aşılama yapabilir miyiz’ derdine düşmüşler. Ümit ediyoruz ki bu hatadan bir an evvel dönerler. Türkiye soykırım nedir bilmez. Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’u bilir. Biz dünyanın her yerine barış götürmeye çalışıyoruz, sevgi götürmeye çalışıyoruz. Bizim ayak bastığımız yerde sömürgecilik olmamıştır.”