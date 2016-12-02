Hollande cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

Fransa'nın cumhurbaşkanı François Hollande, yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıkladı.

Hollande, Fransa tarihinde İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kamuoyu yoklamalarında en az destek alan başkan olarak ortaya çıkıyor.

Fransız lider böylece modern ülke tarihinde tekrar seçilmek için aday olmayan tek başkan oldu.

Hollande, sağın yükselişine imada bulunarak yeterli destek alamaması takdirinde cumhurbaşkanı adaylığının büyük bir tehlike olacağının farkında olduğunu söyledi.

Televizyondan yaptığı açıklamasında Hollande, "Görevimi yenilemek için tekrar aday olmayacağım. Önümüzdeki aylarda görevim sadece ülkemi yönetmek olacak" dedi.

Sosyalist Parti'li lider, 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'ya gerçekleştirilen saldırı ile Paris ve Nice'te meydana gelen saldırıları kastederek, "Görev sürem boyunca dünya, Avrupa ve Fransa çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Bu zor durumlar karşısında ulusal bütünlüğümüzü korumaya çalıştım" dedi.

Nisan 2017'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'den kimin aday olacağı ise Ocak ayında yapılacak seçimlerde belli olacak.

Başbakan Manuel Valls'e en favori aday gözüyle bakılıyor.

Geçen hafta aday olmayı düşündüğünü söyleyen Valls, Hollande'ın kararını "bir devlet adamının seçimi" olarak tanımladı.

Yine Sosyalist Parti'den cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıklayan Emmanuel Macron ise Hollande'ın seçimini, "cesur bir karar" olarak tanımladı.

Eski ekonomi bakanı olan Macron, hükümetten birkaç hafta önce istifa etmişti.

Geçen pazar günü Fransa'da dört milyon seçmen merkez sağın adayı olması için François Fillon'a oy verdi.

Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamaları, Fillon'un ikinci turda aşırı sağın adayı Marine Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor. İktidardaki Sosyalist Parti'ye destek ise hala rekor düşük seviyede.

Merkez sağın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin türbülanslı yönetiminden sonra göreve gelen Hollande, daha sakin bir dönem vaat etmişti.

Hayata geçirmek istediği reformları gerçekleştirmekte zorlanan Hollande, Sosyalist Parti'nin sol kanadından da destek göremedi.

Yargı sisteminin "korkaklardan" oluştuğunu söyleyen ve sol cephedeki rakiplerini "bir grup salak" olarak tanımlayan sözlerinin yer aldığı kitabın basılmasından sonra itibarı iyice sarsıldı.