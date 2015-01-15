Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen hafta Paris'teki ofisinesaldırı düzenlenen mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ve değerlerinin ayakta kalacağını söyledi. Hollande, "Charlie Hebdo yeniden doğdu" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, derginin saldırı sonrası hazırlanan özel sayısının birkaç saat içinde tükenmesinin ardından bir açıklama yapan Hollande, "Charlie Hebdo yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" diye konuştu. Hollande sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınları, erkekleri öldürebilirsiniz. Ancak onların fikirlerini asla öldüremezsiniz."

Ortlama tirajı 60 bin olan Charlie Hebdo'nun, kapağında Muhammed Peygamber'in karikatürü olan ve 1 milyon adet basılan sayısı dün tükenmişti. Derginin ilk etapta 2 milyon adet daha basılacağı, bunu 2 milyonluk üçüncü bir baskının izleyebileceği belirtiliyor.

Türkçe dahil altı dilde yayımlanan özel sayının satışından elde edilecek gelir, geçen haftaki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek.

Derginin "Hayatta kalanların sayısının" kapağında, gözü yaşlı Muhammed Peygamber büyük harflerle "JE SUİS CHARLIE" (BEN CHARLIE'YİM) yazılı bir dövizi tutuyor, üstte ise yine büyük harflerle "TOUT EST PARDONNE" (HER ŞEY AFFEDİLDİ) yazıyor.

Türkiye'de Cumhuriyet gazetesi Charlie Hebdo'dan dört sayfalık bir seçkiyesayfalarında yer vermiş, kapaktaki karikatürü ise yayımlamamıştı. İnternet sitesi T24 ise Charlie Hebdo'nun son sayısının tümünü Türkçe olarak yayımlamıştı.

Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıda, beşi derginin karikatüristi 12 kişi ölmüştü. Ölenler arasında Charlie Hebdo Yazı İşleri Müdürü Stéphane de vardı.

Fransa'da 54 kişi gözaltında

Fransa'da geçen hafta toplam 17 kişinin öldüğü saldırılar sonrası 54 kişi, "'nefret söylemi, Yahudi düşmanlığı ve terörizmi övmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Bu kişiler arasında tartışmalar yaratmasıyla ünlü Fransız komedyen Dieudonné de var.

Dieudonné, Pazartesi günü Facebook sayfasına, Charlie Hebdo saldırısı ardından yayılan "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) sloganıyla, geçen hafta bir polisi öldürüp koşer ürünler satan bir marketi basan saldırganlardan Amedy Coulibaly'nin adını bir

leştirerek "Bu akşam ben kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum" diye yazmıştı.

Fransız komedyen suçlu bulunursa 7 yıl hapis ve 5 bin euro para cezasına çarptırılabilir.