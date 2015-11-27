Hollande: Bütün bir ulus kurbanlara ağlıyor



Paris'te düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 130 kişiyi anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "13 Kasım Cuma - Bu günü hiç unutmayacağız. Bu günde Fransa korkakça bir saldırının hedefi oldu" dedi.

Bütün Fransa ulusunun saldırının kurbanlarına ağladığını söyleyen Hollande, "Uzaklarda organize edilen ve soğukkanlı bir şekilde uygulanan bu savaş eyleminde bir katiller çetesi, ihanet edilen bir tanrı ve bir delilik adına 130 insanımızı öldürdü ve yüzlercesini yaraladı" dedi. Cumhurbaşkanı, 'fanatiklerin ordusunu yıkmak' için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. "Ne korkacağız, ne de nefret edeceğiz" diye Cumhurbaşkanı Fransa'nın olduğu gibi kalmaya devam edeceğini, "daha fazla şarkı, daha fazla konser, daha fazla etkinlik yapılacağını" ve tabii ki yeniden stadyuma gidileceğini ifade etti.

İki hafta önce düzenlenen terör saldırılarında ölen 130 kişi için bugün Paris'te anma töreni düzenleniyor. Binin üzerinde davetlinin katıldığı törende saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulunuyor.