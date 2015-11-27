T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hollande: Bütün bir ulus kurbanlara ağlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Paris saldırılarının kurbanlarını anmak amacıyla yapılan törende dokunaklı bir konuşma yaptı. Hollande, Fransa ulusunun saldırının kurbanlarına ağladığını söyledi.

27 Kasım 2015 14:58


Paris'te düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 130 kişiyi anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "13 Kasım Cuma - Bu günü hiç unutmayacağız. Bu günde Fransa korkakça bir saldırının hedefi oldu" dedi.

Bütün Fransa ulusunun saldırının kurbanlarına ağladığını söyleyen Hollande, "Uzaklarda organize edilen ve soğukkanlı bir şekilde uygulanan bu savaş eyleminde bir katiller çetesi, ihanet edilen bir tanrı ve bir delilik adına 130 insanımızı öldürdü ve yüzlercesini yaraladı" dedi. Cumhurbaşkanı, 'fanatiklerin ordusunu yıkmak' için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. "Ne korkacağız, ne de nefret edeceğiz" diye Cumhurbaşkanı Fransa'nın olduğu gibi kalmaya devam edeceğini, "daha fazla şarkı, daha fazla konser, daha fazla etkinlik yapılacağını" ve tabii ki yeniden stadyuma gidileceğini ifade etti.

İki hafta önce düzenlenen terör saldırılarında ölen 130 kişi için bugün Paris'te anma töreni düzenleniyor. Binin üzerinde davetlinin katıldığı törende saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ParisFransaFransa Cumhurbaşkanı François HollandeKasım CumaHollandeCumhurbaşkanı FransaParisDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24