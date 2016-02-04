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Dünya
Deutsche Welle

Hollande: AB zirvesinde İngiltere tartışılmayacak

Fransa Devlet Başkanı François Hollande, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması konusunun AB zirvesinde tartışılmayacağını söyledi.

04 Şubat 2016 13:51


Paris'te Polonya Başbakanı Beata Szydlo'yu kabul eden Fransa Devlet Başkanı François Hollande, 18 - 19 Şubat tarihlerinde yapılacak AB zirvesinde İngiltere ile yeni pazarlıklar ve yeni düzenlemelere gidilmeyeceğini belirtti. Euro Bölgesi'ne dahil olmayan AB üyelerinin veto hakkının söz konusu olmadığını vurgulayan Hollande, Londra ile Brüksel arasında varılan uzlaşmanın şimdiye kadar zorlu olarak görülen birçok konuya çözüm sunduğunu savundu.

Brüksel'in çözüm paketinde neler var?

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından önceki gün tanıtılan çözüm paketi, İngiltere'ye göç eden AB vatandaşlarına sosyal hizmetlerin dört yıla kadar ertelenebilmesini öngörüyor. Bir yandan Euro Bölgesi'ne dahil olmayan AB üyelerinin haklarının korunmasını sağlayacak, diğer yandan Euro Bölgesi'nin ivedi kararlarının engellenip geciktirilmesini önleyecek bir düzenlemeye gidilmesini kapsıyor.

AB'den çıkış anketlerinde son durum

İngiltere Başbakanı David Cameron, dün parlamentoda yaptığı konuşmada Brüksel'le varılan uzlaşmayı övdü. Halk oylamasının en geç 2017 sonlarında yapılması gerekiyor. Cameron referandumun bu yıl içinde yapılmasını hedefliyor. Son anketler "evet" ve "hayır" oylarının başa baş gittiğini gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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