Hollanda'yı karıştıran Türk pasaportu

T24 - Hollanda’da geçen hafta yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, aşırı sağcı Geert Wilders’in lideri olduğu Özgürlükler Partisi’nden (PVV) Gelderland Eyalet Meclis Üyesi seçilen Petra Kouwenberg’in hem Hollanda, hem de Türk vatandaşı olduğunun ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.



Çifte vatandaş olduğunu önceden partisine bildirmeyen Kouwenberg, PVV seçmenlerinden özür dileyip, Cuma günü Türk başkonsolosluğuna gidip Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerini başlatacağını açıkladı.



Kouwenberg’in çifte vatandaşlığının meclise seçildikten sonra vermek zorunda olduğu nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığını belirten PVV lideri Geert Wilders, Kouwenberg’in Türk vatandaşlığının bulunduğunu kısa bir sıra öncesine kadar kendisinin de bilmediğini belirtti. Wilders, meclis üyesinin çok kısa bir süre içinde Türk vatandaşlığından çıkacağını dile getirdi.



Partinin Gelderland Eyalet Meclisi Grup Başkanı Marjolein Faber, haberin kendisinde şok etkisi yarattığını belirtirken, Kouwenberg ise konu hakkında suskunluğunu korumaya devam ediyor.





