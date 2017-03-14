Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu: Bayrağı görevlinin indirdiği iddiası saçma; diplomatik toprağa saldırıdır!

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Hollanda ile yaşanan kriz sonrası konsolosluktaki Hollanda bayrağının indirilip yerine Türkiye bayrağı çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkonsolos Schuddeboom, "Bayrak indirildiğinde binadaydım. Kimin indirdiğini Türk medyasından gördüm. Bir büyükelçilik görevlisinin indirdiği iddiası tamamen saçmalık. Onlar suçlu. Araştırma devam ediyor. Biz de bununla ilgili şikâyetimizi Dışişleri’ne ilettik" dedi. Kamera görüntülerinde bir suçlunun çatıya tırmandığının ve Türk bayrağını astıktan sonra "Allahüekber" diye bağırdığının görüldüğünü belirten Başkonsolos, "Sonuç ne olursa olsun bunu yapmak bir suçtur; bu Hollanda Konsolosluğu’na ait diplomatik toprağa bir saldırıdır" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Başkonsolos Schuddeboom, 11 Mart Cumartesi günü sabah saat 04.30’a kadar gösteriler nedeniyle uyumadığını belirtirken, bayrağın kesinlikle bir gösterici tarafından indirildiğini söyledi. Schuddeboom, "Bayrak indirildiğinde binadaydım. Kimin indirdiğini Türk medyasından gördüm. Bir büyükelçilik görevlisinin indirdiği iddiası tamamen saçmalık. O gece geç saatlere kadar gösteriler devam etti. Ben yatağa 4-4.30 civarında girdim. Göstericilerin çok profesyonel ses sistemi vardı" dedi.

Schuddeboom bayrağın indirildiğini saat 9.30 sularında öğrendiğini ve ardından ikametgâhtan bahçeye çıktığını belirtirken "Saat 10.00 civarında bayrağı yeniden çektim. Onlar suçlu. Araştırma devam ediyor. Biz de bununla ilgili şikâyetimizi Dışişleri’ne ilettik" dedi.

Kamera görüntülerinde bir suçlunun çatıya tırmandığının ve Türk bayrağını astıktan sonra "Allahüekber" diye bağırdığının görüldüğünü belirten Başkonsolos, "Sonuç ne olursa olsun bunu yapmak bir suçtur; bu Hollanda Konsolosluğu’na ait diplomatik toprağına yaşadığı bir saldırıdır" dedi.

Schuddeboom, daha önce Çin, Rusya, Irak ve İsrail gibi ülkelerde görev yaptığını belirtirken, yaşanan gerilimin kendisi için yeni bir durum olmadığını da söyledi. "Gösteriler sırasında korktunuz mu?" sorusuna ise "Bunu asla bilemezsiniz ama sanmam. Bazı bireylerin her zaman bir şeyler yapacağını düşünebilirsiniz. Facebook'ta sosyal medyada korkunç ifadeler görebilirsiniz. Ama bu ABD’de de, Almanya’da da, Avusturya’da da olur. Ama genel olarak bizim ilişkilerimiz çok iyi. Bu atmosferi sevmiyorum elbette, Nazi veya Hitler diye hitap edilmekten hoşlanmıyorum. Bu arada bahçemiz yumurtalar, portakallar ve taşlarla dolu. 20’den fazla taş, binayı ve arabaları hedef aldı. Elbette bundan memnun değilim” yanıtını verdi.

"Gitmiyoruz"

Başkonsolos, gösterilerin ardından da eşini Türkiye’den göndermeyeceğini belirtirken, "Biz buradayız. Elbette bu iyi bir durum değil ama biz Türkiye’nin bir parçasıyız. Dört yıldır buradayız; burada olmaktan çok memnunuz. Geçmişte olduğu gibi yine Türk insanı ile teröre karşı birlikte yürüyeceğiz. Ben de umarım ki Türk insanları Hollanda’ya gidecek ve Konsolosluk konusu aşılacak” dedi.

İlişkilerin onarılıp onarılmayacağı konusunda ise Başkonsolos, “Bu, politakayla ilgili; bu tip şeyleri konuşma hakkım yok; ben büyükelçi değilim; ben bir başkonosolosum. Ama elbette iyileşecek. Ortak olan birçok konumuz var. Ortak hedeflerimiz var” dedi.