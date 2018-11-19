Hollanda'nın eski İstanbul Başkonsolosu: Avrupa, Osman Kavala için Türkiye'ye baskı yapmalı

Hollanda'nın eski İstanbul Başkonsolosu Jan Jonker Roelants, 1 yıldan fazla bir süredir gözaltında tutulan iş insanı Osman Kavala konusunda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi.

Jan Jonker Roelants, Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC için kaleme aldığı yazıda, ekonomik olarak "stratejik ortak" diye tanımladığı Türkiye'nin Batı ile ekonomik yakınlaşması karşısında, insan hakları koşulunun öne sürülmesini talep etti.

Hollandalı diplomat, "Avrupa, Osman Kavala için Türkiye'ye baskı yapmalı" başlıklı yazıda, "Osman'ı kendini topluma adamış dürüst bir adam olarak biliyorum" dedi.

Gözaltına alındığı günden bu yana Kavala'nın yurtdışından siyasi destek ve istisna istemediğini vurgulayan Roelants, Türk iş insanının tek isteğinin kendisi ve delilsiz gözaltında tutulan binlerce kişi için adil yargılama olduğunu vurguladı.

Kavala hakkında hala iddianame hazırlanmadığına dikkati çeken Hollandalı diplomat yazısında "Gerçekte Kavala, özgür bir toplumun önemli bir temsilcisi olduğu için tutuklandı. Aktif yurttaşlığı savunan Türk sivil toplumunun lideridir" diyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi

Darbe girişiminden bu yana Türkiye'deki kutuplaşma ve ifade özgürlüğünün bastırıldığını yazan Roelants olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasına rağmen baskıların devam ettiğini de kaydetti.

Roelants, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u da geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette insan haklarına ilişkin kaygıları dile getirmemesi nedeniyle eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin hazırladığı taslak raporda Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapıldığını anımsatan Hollandalı diplomat, ülkesine bu süreçte devreye girmesi çağrısında bulundu.

Roelants yazısını "Mülteci akını ve daha fazla ticari kazanç gibi yanlış korkular uğruna, Osman Kavala'nın da aralarında olduğu Avrupa Birliği değerlerini herşeyin üstünde tutan insanlara ihanet etmeyin" diye noktaladı.