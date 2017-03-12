T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hollanda'nın eski Dışişleri Bakanı: Bu yasaklama ile yanlış bir adım attık

Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok"

12 Mart 2017 05:02

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın Türk bakanları engellemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Rutte'yi eleştirdi ve "Bu yasaklama ile yanlış bir adım attık." dedi

Ben Bot, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin, "Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Partiden eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi eleştirdi.

Bot, "Türk Dışişleri Bakanı'nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok. Kanaatimce bu seçimlerle yakından ilgili bir tutum. Biz demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yaptık, yapıyoruz. Bu yasaklama ile bu değerlere aykırı ve yanlış bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bot açıklamasında, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin bozulma ihtimaline yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

ETİKETLER

ben bothollandadışişleri bakanımevlüt çavuşoğlufatma betül sayan kayarottedam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24