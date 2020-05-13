Hollandalıların üçte biri, Belçikalıların yarısı psikolojik sorun yaşıyor

Yusuf Özkan

BBC Türkçe - Lahey, Hollanda

Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsü'nün (Trimbos Enstitüsü) yaptığı araştırmaya göre, Koronavirüs salgını nedeniyle her üç kişiden biri psikolojik sıkıntı yaşıyor.

Hollanda'ya göre daha katı önlemler uygulayan Belçika'da ise, psikolojik sıkıntı yaşayanların sayısı daha fazla.

Trimbos Enstitüsü'ne göre, araştırmaya katılan Hollandalıların üçte birinde salgın sonrası depresyon, uyku sorunları, stres, kaygı gibi psikolojik şikayetler ortaya çıktı.

Yalnızlık, finansal gelecek ve iş konusundaki belirsizlik, psikolojik sorunları tetikleyen önemli etkenler.

Trimbos Enstitüsü uzmanlarından Derek de Beurs, yakında bir "psikolojik şikayetler tsunamisi" yaşanmasını bekliyor.

De Beurs Trouw gazetesine verdiği demeçte "İflasların sayısı yakın gelecekte artmaya başlayacak. Yas tutanların sayısı artıyor. Sokağa çıkma yasağının ardından psikolojik sorunlar daha da artacak" dedi.

Brüksel Üniversitesi'nden travma uzmanı Prof. Dr. Elke van Hoof da, Belçika nüfusununu yaklaşık yarısının Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz duygular yaşadığını söyledi.

Van Hoof, VTM kanalına yaptığı açıklamada halkın yatıya yakınında depresyondan patojenik strese kadar çok sayıda şikayet bulunduğunu belirterek, hükümetten daha sağduyulu bir yaklaşım sergilemesini istedi.