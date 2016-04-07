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Dünya
Deutsche Welle

Hollandalılar Ukrayna-AB anlaşmasına 'hayır' dedi

Hollanda'da bugün yapılan halk oylamasında, oylamaya katılanların yüzde 64'ü Ukrayna ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasına "hayır" dedi.

07 Nisan 2016 01:20


Ukrayna ile AB arasındaki ortaklık anlaşması, Hollanda'da halk oylamasına sunuldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oylamaya katılanların yüzde 64'ü aleyhte, yüzde 36'sı lehte oy kullandı. Oylamanın geçerli sayılabilmesi için gerekli olan yüzde 30'luk katılım oranın ulaşılıp ulaşılmadığı ise kesinlik kazanmadı.

Hükümet açısından bağlayıcılığı olmayan referandumda, Ukrayna'yı Avrupa'ya yaklaştırma amacıyla hazırlanan ortaklık anlaşmasının tasvip edilip edilmediği soruldu.

Referandumu imza kampanyasıyla kabul ettiren Avrupa karşıtı çevreler, kendileri için Ukrayna ile ilişkilerin önemli olmadığını ve aslında AB'ye ders vermek istediklerini belirtiyorlar. Ukrayna ile imzalanan ortaklık anlaşmasını şimdiye kadar 28 AB ülkesinden sadece Hollanda onaylamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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