Hollandalılar motor arızasından şüpheleniyor

Schiphol’e eğitimdeki pilot mu iniyordu?

‘THY felakete davet çıkarmakla suçlanıyor’

Motorlar havada durdu!

'Pilot Sezer yaşıyordu, yardım gelmeyince...'

Hiç kaza yapmayan havayolları!

'Kaza nedeni motor arızası olabilir'

3 yaralı vatandaşın durumu iyi

Yaralı 10 Türk yurda getirildi

İlk uçak 'Kırşehir'

İkinci uçak 'İskenderun'

Aile destek birimi

Hollandalı yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Tekirdağ uçağının "motor arızası" nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, kazada yaşamını yitiren 9 kişiden 5'inin Türk, 4'ünün ise ABD'li olduğunu açıkladı.Amsterdam'daki uçak kazası ile ilgili olarak bir açılama yapan Hollandalı başmüfettiş, kazanın motor arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.Hollandalı yetkililer yaptıkları açıklamada kazanın nedeninin haftaya açıklanacağını söyledi. İşte yetkililerin yaptığı son açıklama:Hollanda'da THY'ye ait 1951 sefer sayılı burun ucu adı "Tekirdağ" olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağın Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada kaza yapmasının ardından kurulan kriz masasının yetkilisi L.N. Wetterings, yaralılardan 4'ünün durumu ciddi olduğunu bildirirken ölenlerin isimlerini henüz açıklayamayacaklarını söyledi.Hollanda yetkilisi Wetterings, düzenlediği basın toplantısında meydana gelen kazada üçü pilot, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, ölen 6 kişinin ise durumu ağır olan yolcular olduğunu belirtirken, ağır yaralı kişilerden 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.Ölen ve yaralananlardan kimliği tespit edilenlerin isimlerini, ailelerine bildirdikten sonra, kamuoyuna açıklayacaklarını söyleyen Wetterings, 121 yolcunun 13 farklı hastanede tedavi edildiğini, 63 kişinin tedavisinin ise sürmekte olduğunu kaydetti. Wetterings, ağır yaralılardan dördünün kimliğinin kesin tespitinin yapılamadığını belirtti.Uçakta bulunanlardan 51'inin Türk vatandaşı, aralarında Türk kökenlilerin de yer aldığı 53'ünün Hollanda vatandaşı olduğunu bildiren yetkili, uçakta ayrıca 7 ABD vatandaşı, 3 İngiltere vatandaşı, bir Alman, bir Bulgar, bir Finlandiya, bir İtalyan vatandaşı ile bir Tayvanlının bulunduğunu anlattı. Wetterings, 15 yolcunun milliyetinin ise bilinmediğini söyledi.Kriz masasının yetkilisi L.N. Wetterings'in yolcuların kimliklerini açıklamayacağını bildirmesinin ardından uçakta Aksaraylı 3 yolcunun olduğu bildirildi. Uçakta bulunan Bekir Kaya, Hasret Demir ve Mustafa Gümüş'ün kazada yaralandıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bekir Kaya'nın Aksaray'daki dayısı Ramazan Baltacı, yaptığı açıklamada, Kaya'nın Amsterdam'a 27 Şubat'ta gideceğini ancak bilet tarihini değiştirdiğini ifade etti.İstanbul - Amsterdam seferi sırasında düşen Tekirdağ isimli uçakta yaralanan Türk vatandaşlarından 10'u, dün iki farklı uçakla İstanbul'a döndü.Saat 16.20'de 2'si İran uyruklu 7 yolcu ile birlikte İstanbul'a inen uçakta Muhammad Mirzaik, Kerem Uzel, Kenan Eke, ilhan Gücüyener, Volkan Dağsan, Cem Mert ve Yousha Radparva, saat 22.05'de 22.05'de Atatürk Havalimanı'na gelen ikinci uçakta ise Çağrı Kaya, Mustafa Mermer ve Kenan Demir adlı kazazedeler yer aldı.Amsterdam'dan havalanan ve içinde kazada yaralanan 7 yolcunun da bulunduğu THY'nin ''Kırşehir'' adlı tarifeli uçağı, saat 16.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.Boeing 737-800 tipi uçak, 221 numaralı körüğe yanaştırıldı. Yolcular ve bazı hafif yaralılar körükten geçerek alanın içine alındı.Uçağa yanaştırılan bir asansör ambulans ise el ve kolları kırık olduğu belirtilen bir yaralıyı tekerlekli sandalyeyle alarak, hastaneye götürdü.Amsterdam'dan havalanan ve içinde Çağrı Kaya, Mustafa Mermer ve Kenan Demir adlı kazazedelerin ve yakınlarının bulunduğu THY'nin 'İskenderun' adlı tarifeli uçağı, saat 22.05'de Atatürk Havalimanı'na indi.Boeing 737-800 tipi uçak, 220 numaralı körüğe yanaştırıldı. Hafif yaralı bir kazazede yakınlarıyla aprondan bir otobüse bindirilerek alandan götürüldü.Bu arada, uçakta bulunan diğer kazazedeler ve yolcular da uçağın körüğünden geçerek, alandan ayrıldı.THY'nin çarşamba günkü özel seferiyle Hollanda'ya giden kazazede aileleri ile birlikte 22 personel, 5 sağlık ekibi ve 1 doktordan oluşan Aile Destek Birimi, Amsterdam'da bulunuyor. Amsterdam'a gitmek isteyen diğer yolcu yakınlarının ise tarifeli uçaklarla bölgeye intikalleri sağlanıyor.Kazazede yakınlarının Amsterdam'daki konaklama dahil tüm masrafları THY tarafından karşılanıyor. Yaralı yolcuların bulunduğu hastanelerde bir THY yetkilisi, hastaların sağlık durumunu izleyerek, merkeze bilgi veriyor.