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Dünya

Hollandalı yolcular THY'ye dava açıyor

THY uçağından yaralı kurtulan Hollandalı yolcular, tazminat tutarını beğenmedikleri için dava açmaya hazırlanıyor. Kazayla ilgili ön rapor bugün açıklanacak

04 Mart 2009 02:00

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Amsterdam seferini yaparken Hollanda'nın Schiphol Havaalanı yakınlarında düşen "Tekirdağ" uçağından yaralı olarak kurtulan Hollandalı yolcular, kendilerine teklif edilen tazminat tutarını beğenmedikleri için dava açmaya hazırlanıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 3 kaza kırım uzmanı ile uçağın bir önceki seferine katılan pilotlar da görüş almak için Amsterdam'da bulunurken, Habertürk'e göre, Hollandalı yolcular kendilerine önerilen kaza tazminat tutarını beğenmedikleri için THY'ye dava açıyorlar.

'Tazminat avcısı' da var

Türk Hava Yollları'na dava açmaya hazırlanan Hollandalı yolculardan 40 kişinin de "Uçak kazası kurbanları" adı altında bir platformda bir araya gelecekleri belirtildi. Hollandalı yolcular davayı üstlenecek avukat olarak da Bart Van Meer'i seçti.

Kazazedelere dava açma konusunda telkinlerde bulunan ve kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Henk Heijlo adlı yolcu, Hollanda'da "tazminat avcısı" olarak biliniyor. THY, kazada hayatını kaybeden mürettebat ve yolcuların yakınlarına ilk etapta 50 bin Euro, hastanede yatarak tedavi görenler için ise 5 bin ila 10 bin Euro ödeme yapacağını açıklamıştı.

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