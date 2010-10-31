T24 LogoT24 Logo
Dünya

HOLLANDALI YAZAR MULISCH ÖLDÜ AMSTERDAM (A.A)

31 Ekim 2010 15:42

-HOLLANDALI YAZAR MULISCH ÖLDÜ AMSTERDAM (A.A) - 31.10.2010 - Hollandalı yazar Harry Mulisch hayatını kaybetti. Resmi yayın kurumu NOS, 83 yaşındaki yazar Mulisch'in kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yahudi bir anne ve Nazi işbirlikçisi bir babanın oğlu olan Mulisch'in, Hollanda dışında tanınmasına, ünlü romanları "The Discovery of Heaven" (Cennetin Keşfi) ile senaryosu 1986 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar'ı kazanan "The Assault" (Saldırı) romanları önayak oldu. Mulisch bazı eserlerinde, ergenlik günlerini geçirdiği İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarını yansıttı. Mulisch, savaşlarla ilgili düşüncülerini ünlü "Çok fazla savaş deneyimim olmadı. Zaten ben savaşın kendisiydim" sözleriyle özetlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24