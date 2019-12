-HOLLANDALI YAZAR MULISCH ÖLDÜ AMSTERDAM (A.A) - 31.10.2010 - Hollandalı yazar Harry Mulisch hayatını kaybetti. Resmi yayın kurumu NOS, 83 yaşındaki yazar Mulisch'in kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yahudi bir anne ve Nazi işbirlikçisi bir babanın oğlu olan Mulisch'in, Hollanda dışında tanınmasına, ünlü romanları "The Discovery of Heaven" (Cennetin Keşfi) ile senaryosu 1986 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar'ı kazanan "The Assault" (Saldırı) romanları önayak oldu. Mulisch bazı eserlerinde, ergenlik günlerini geçirdiği İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarını yansıttı. Mulisch, savaşlarla ilgili düşüncülerini ünlü "Çok fazla savaş deneyimim olmadı. Zaten ben savaşın kendisiydim" sözleriyle özetlemişti.