Hollandalı spa şirketinden AKP'li belediyeye 1 milyon 750 bin dolarlık cami bağışı

Hollandalı masaj-sauna şirketi cami inşaatı için AKP’li Pendik Belediyesi’ne 1 milyon 750 bin TL’lik bağış yaptı. Bir SPA şirketinin yüklü miktardaki bağışı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kurucusunun Hollandalı olduğu ve 3 Ocak 2014 tarihinde tescili yapılan masaj ve sauna şirketi “Elia SPA Kozmetik AŞ”nin ilk icraatı AKP’li Pendik Belediyesi’ne cami inşaatı için “1 milyon 750 bin TL”lik bağış yapmak oldu. Yeni kurulan bir SPA şirketinin belediyeye cami inşaatı için yüklü miktarda bağış yapması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, Pendik Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, “Bağış komisyonda kabul edildi. Ana soru şu; bu neyin karşılığı olan ya da olacak bir bağış” diye sordu. Hollandalı şirket adına bağış başvurusunu yapan Avukat Serkan Bayram’ın AKP ile yakınlığı dikkat çekiyor. AKP’den milletvekili adayı olan Bayram aynı zamanda AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi.

2014 yılının başında kurulan SPA şirketinin resmi yazılara göre bağış başvurusu ve onayı özetle şöyle gelişti:

3 Ocak 2014 - Kurucusunun Hollandalı Neshatech B.V. olduğu Elia Spa Anonim Şirketi’nin tescili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 9 Ocak 2014 tarihli sayısında ilan edildi. Ticaret Gazetesi’nde şirketin amaç ve konusu “Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere Spa, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir” diye yazılırken adres olarak Tuzla Aydınlı Mahallesi gösterildi. Şirket daha sonra adresini Esenler olarak değiştirdi.

2 Temmuz 2014 - Şirket vekili sıfatıyla Avukat Serkan Bayram, Pendik’te Ahmet Yesevi Mahallesi’nde isminin “Amine Hatun Camii” olması şartıyla AKP’li belediyeye 1 milyon 750 bin TL bağış yapmak için başvurdu.

3 Temmuz 2014 - Bir gün sonra Pendik Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nce Başkanlık Makamı’na bağışın ‘uygun’ görülmesi için yazı yazıldı.

Resmi yazıda, “Elia Spa Kozmetik AŞ firması, şartlı bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir.

Ahmet Yesevi Mahallesi, 0 ada 3230 parsel ve 0 ada 3238 parsellerin bir bölümü üzerinde yapılması planlanan cami adının ‘Amine Hatun Camii’ olması ve uygulama projesine bağışçı firmanın da olur vermesi şartları ile bağış yapılacak olan 1 milyon 750 bin TL’lik şartlı bağışın kabul edilmesi hususunda; makamanızca da uygun görülmesi halinde yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim” denildi.

7 Temmuz 2014 - Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin’in onayından sonra bağış Meclis gündemine alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu bağışın kabul edilmesini uygun buldu.

O arazinin imar izni bile yok

Pendik Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı resmi yazışmalar sonrası yaşanan gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

“Komisyon onayından sonra firmayı araştırdım. Firma ana sözleşmesine göre SPA işiyle uğraşacak. Hani bu 5 yıldızlı otellerdeki masaj salonlarının aynısından. Zaten ana sözleşmesinde de sadece masaj ve solaryum işleri var. Firmayı biraz daha inceleyince firmanın Türk ortağı olmadığını gördük. Firmanın tek bir ortağı var o da Hollandalı bir şirket. Sadece bir tek Türk Müdür var. Şirketin avukatı Serkan Bayram. Bu avukat AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, son dönem 1. bölge 20. sıra milletvekili adayı. Bu kişinin Twitter’ın yasaklanması için başvuru yapan avukat olduğunu da gördüm. Şimdi biz CHP grubu olarak olayı ‘bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü’ diye bakıyoruz. Hollandalı bir firma Türkiye’ye gelip şirket kuruyor. Avukat olarak AKP yöneticisini buluyor. Sonra bu şirket avukatı aracılığıyla Pendik’in Ahmet Yesevi Mahallesi’nde daha bugüne kadar bu ülkede bir kuruş bile kazanmadan cami yapmak için ciddi bir bağış yapmak için girişimde bulunuyor. Bu arada cami için başvurulan alanın imarı da yok. Pendik Belediyesi de hemen bağış teklifini kabul ediyor. Ana soru şu; bu neyin karşılığı olan ya da olacak bir bağış...”