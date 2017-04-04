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Dünya

Hollandalı siyasetçiler LGBTİ farkındalığı için el ele

Eşcinsel bir çiftin şiddet görmesi sonrası başlayan kampanyaya siyasetçilerden de destek geldi

04 Nisan 2017 00:23

Hollanda’da Fas kökenli bir eşcinsel birey ve sevgilisinin sokakta grup tarafından şiddet görmesinin ardından, ülkede LGBT farkındalığı için bir viral kampanya oluşturuldu. 

Gzone’da yer alan habere göre, sokakta el ele dolaştıkları için şiddet gören Jasper ve Ronnie isimli eşcinsel çiftin şiddet haberlerinin medyaya düşmesi üzerine bir radyo programcısı tarafından başlatılan viral kampanyaya ülke siyasetçileri de destek verdi. Sokakta el ele dolaşmaları sebebiyle şiddet gören eşcinsel çifte destek vermek isteyen bireylerin #HandToHand hashtagi ile sosyal medyada hemcinsleriyle el ele fotoğraflar paylaşmaya başlaması üzerine, Hollanda parlamentosu üyesi Alexander Pechtold ve Wouter Koolmees de el ele fotoğraflarını yayınladı.

Homofobi ve ırkçılığın ülkelerinde yeri olmadığını savunan siyasetçiler, farklı olanı kabul etmekle ilgili Hollanda sakinlerini hoşgörülü olmaya davet etti.

 

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