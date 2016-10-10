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BBC Türkçe

Hollandalı sendikalardan FIFA hakkında suç duyurusu

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'daki "insan hakları ihlallerine ortak olduğu" gerekçesiyle Dünya Futbol Federasyonu hakkında suç duyurusunda bulundu. Katar tarafından mağdur edildiklerini beli

10 Ekim 2016 17:15

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'daki "insan hakları ihlallerine ortak olduğu" gerekçesiyle Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollandalı sendikalar ve Katar'daki stadyum inşaatında çalışan Bangladeşli işçiler, FIFA'nın Katar'a yasa değişikliği konusunda baskı yapmasını istiyor.

Katar tarafından mağdur edildiklerini belirten Bangladeşli işçiler, ev sahibi ülkeden tazminat talebinde de bulunuyor.

FNV'ye göre FIFA, 2022 Dünya Kupası finallerini Katar'a vermekle hata yaptı. Hollandalı örgüt, Katar'da düzenli olarak emek sömürüsü ve işçi istismarı yaşandığını savunuyor.

Hollandalı ve İsviçreli avukatlar FIFA'yı bu suç duyurusu konusunda Pazar günü bilgilendirdiler. Dava İsviçre'de görülecek.

FNV yöneticisi Ruud Baars, Katar'da işçilerin çalışma koşulları ve süresi konusunda hiçbir söz hakkı bulunmadığını söyledi.

Hollandalı sendikacı, işçilerin emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

Ruud Baars, Dünya Kupası kış aylarına kaydırılırken görünen o ki, bu insanların yazın 50 derece sıcaklıkta çalıştırılması hiçbir şekilde sorun değil" dedi.

Baars, Katar'da sendikanın yasak olduğunu ve çalışanların pasaportlarına işveren tarafından el konduğunun altını çizdi.

Uluslararası sendika örgütleri Katar'daki stadyum inşaatlarında çalıştırılan işçilerin uğradıkları haksızlıklar nedeniyle sık sık Katar'ı eleştiren açıklamalar yapıyor.

Hollanda'da yayımlanan Volkskrant gazetesine göre, Uluslararası Sendikalar Birliği şu anda stadyum inşaatlarının denetlenmesi konusunda Katar yetkilileriyle pazarlık halinde.

Bu nedenle suç duyurusu birlik yerine, örgütün 326 üyesinden biri olan FNV tarafından yapıldı.

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