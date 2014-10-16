Hollandalı motosiklet kulübü IŞİD'le savaşmak için Suriye'ye gitti

Hollandalı motosiklet kulübü No Surrender’ın başkanı Klaas Otto, kulüplerinden üç kişinin IŞİD’le savaşmak için geçen hafta Suriye ’ye gittiğini açıkladı. Hollandalı yetkililer, üç kişinin Suriye’ye gitmesinin suç oluşturmadığını belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, Amsterdam, Rotterdam ve Breda’dan Suriye’ye giden üç kişinin kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Savcı sözcüsü Wim de Bruin, “Yabancı bir silahlı kuvvete katılmanın daha önce cezası vardı, ancak şu anda yasak değil. Hollanda ’ya karşı savaşamazsınız” sözleriyle kuralları açıkladı.