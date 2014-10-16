T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollandalı motosiklet kulübü IŞİD'le savaşmak için Suriye'ye gitti

Hollandalı motosiklet kulübü No Surrender'ın üç üyesi, Irak Şam İslam Devleti'yle savaşmak için Suriye'ye gitti

16 Ekim 2014 01:06

Hollandalı motosiklet kulübü No Surrender’ın başkanı Klaas Otto, kulüplerinden üç kişinin IŞİD’le savaşmak için geçen hafta Suriye ’ye gittiğini açıkladı. Hollandalı yetkililer, üç kişinin Suriye’ye gitmesinin suç oluşturmadığını belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, Amsterdam, Rotterdam ve Breda’dan Suriye’ye giden üç kişinin kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Savcı sözcüsü Wim de Bruin, “Yabancı bir silahlı kuvvete katılmanın daha önce cezası vardı, ancak şu anda yasak değil. Hollanda ’ya karşı savaşamazsınız” sözleriyle kuralları açıkladı.

ETİKETLER

No SurrenderKlaas Ottomotosiklet kulübühollandaışidypgsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24