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Dünya

Hollandalı mahkumlar kendilerinin gardiyanı olacak

Mahkumlara verilen anahtarlar, hücre kapılarını sadece dışarıdan kilitleyip açabiliyor

Hollanda&#39;nın Breda kentindeki bir cezaevi

09 Ekim 2017 19:10

Hollanda'daki tüm cezaevlerinde mahkumlar artık gardiyanların yerine kendi hücrelerini kendileri kilitleyip açacak. Böylece hem gardiyanların iş yükünün azaltılması hem de mahkumların güvenlik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Mahkumlara verilen anahtarlar, hücre kapılarını sadece dışarıdan kilitleyip açabiliyor. Mahkumlar, kapıyı içeriden kilitleyemiyor.

Bir süre önce Hollanda'daki 28 cezaevinin 19'unda deneme amacıyla başlatılan, her mahkuma kendi hücresinin anahtarının verilmesi uygulamasının büyük ölçüde başarıya ulaştığı açıklandı.

Hollanda Haber Ajansı'nın (ANP) araştırmasına göre, yeni uygulama ile mahkumların iş yükü önemli ölçüde azaldı.

Cezaevi personel derneklerine göre de gardiyanların günde en az iki kez mahkum hücrelerinin kapılarını açıp kapamasına gerek kalmadı.

Bunu artık mahkumlar kendileri yapıyor. Havalandırma ya da sosyal etkinliklere giden mahkum, kendisine verilen anahtarla hücrelerinin kapısını kilitleyip çıkıyor.

Hırsızlık şikayetleri azaldı

Uygulamanın hem mahkumlara daha fazla sorumluluk yüklediği, hem de birçok güvenlik sorunun ortadan kaldırdığı belirtildi.

Araştırmaya göre, mahkumların hücrelerini kendilerinin açıp kapatması ile özellikle hırsızlık şikayetleri oldukça azaldı.

Anahtarların sadece kendi hücrelerini açması nedeniyle de, başka mahkumların hücrelerine girilmesinin önüne geçildi.

Cezaevi personel dernekleri, yeni uygulama ile özellikle yoğun cezaevlerinde personelin daha önemli işlere daha fazla zaman ayırmasının mümkün olduğunu vurguluyor.

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