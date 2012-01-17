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Hollandalı ‘diplomata’ sınır dışı

Türkiye’deki Kürt örgütleri hakkında bilgi toplayan Hollandalı bir ajanın sınırdışı edildiği iddia edildi.

17 Ocak 2012 02:00



 T24- Türkiye’nin geçen yıl Hollandalı diplomat olarak tanıtılan ama aslında Türkiye’deki Kürt örgütleri hakkında bilgi toplayan Hollandalı bir ajanı sınırdışı ettiği iddia edildi.




Hollanda’nın Volkskrant gazetesinin haberine göre, Türk hükümeti, Hollanda istihbarat servisi tarafından 6 yıl önce görevlendirilen ve adı gizli tutulan ajanının faaliyetlerinin tespit edilmesiyle sınır dışı etti. Hollandalı diplomatlar konunun “devlet sırrı” olduğunu söyleyerek konuşmayı reddederken Türk yetkililer de bilgi vermedi. Gazeteye göre, Hollandalı diplomatlar sınırdışı mevzusunu, Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasından endişe ettikleri için gizli tuttular.


PKK’ya yardım iddiası


Gazete, Türk hükümetinin Hollanda yönetimini PKK’yı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dolaylı yoldan desteklemekle suçladığını yazdı. Hollanda istihbaratı raporlarında da bu ülkedeki PKK kuruluşlarının, PKK’nın kamplarına giyim, gıda, yiyecek ve para yardımında bulunduğuna dair bilgiler olduğu öne sürüldü.

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